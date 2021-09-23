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لبنان | عراجي: قانون سلامة الغذاء تم العمل عليه وإلى الآن لم يُطبّق

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 23 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

عاصم عراجي

أشار رئيس ​لجنة الصحة النيابية​، النائب ​عاصم عراجي​، إلى أن ما يحدث من خلل بسلامة الغذاء​ سببه “فشل ​الدولة اللبنانية​ وانهيارها، ولا يمكن تحميل المسؤولية لجهة واحدة، ف​قانون سلامة الغذاء​ عملنا عليه في لجنة الصحة، وإلى الان لم يطبق”.

وأوضح، في حديث إذاعي، أن “هناك 50 قانونا، تم ارسالها إلى الوزارات المختصة، ولم يتم تفعيلها، وهنا تقع المشكلة على السلطة التنفيذية”. لافتًا إلى أن “التسمم له عدة أسباب، منها أن المأكولات ملوثة، وأيضا بسبب ​انقطاع الكهرباء​”.

ورأى عراجي، “أننا شكلنا الحكومة ولكن نريد خطوات على الأرض، ونريد أن يطبق قانون 63 والمتعلق ب​نهر الليطاني​”، مؤكدًا أن “​وزارة الصحة​ لا تتحمل المسؤولية لوحدها، ويوجد عدة مهام ل​وزارة الصناعة​ والسياحة والزراعة”.

ولفت إلى أن “قانون سلامة الغذاء، يتابع الغذاء منذ الزراعة حتى وصوله للمواطن، وما زلنا ننتظر التطبيق”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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