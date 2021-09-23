لبنان | كم بلغت التسعيرة الجديدة لربطة الخبز؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 23 سبتمبر 2021 09:03 صباحاً - منذ 49 ثانية

أشار نقيب أصحاب الأفران في جبل لبنان أنطوان سيف الى أن التساؤل عن الأزمة في الأفران يوجّه الى وزارة الطاقة والمعنيين بتأمين المازوت، وقال:” نحن لا نتمكّن من تأمين المازوت وما تبقى غير كافٍ للإستمرار بالعمل، وهناك انقطاع بالطحين أيضاً لدى بعض الأفران”.

وفي حديثٍ إذاعي قال: اليوم هناك اختلاف بين وزارة الطاقة وشركات المحروقات على تصريف المازوت ومن الضروري تصريف ما تم استيراده..

وعن تسعيرة ربطة الخبز أضاف سيف: ارتفاع سعر ربطة الخبز يتعلّق بالمطاحن لأنه سيكون لديها مصروف كهرباء، والنقل سيؤثّر أيضاً بالإضافة الى تشغيل المولّدات الكهربائية، وتقديرياً ربطة الخبز التي يكون وزنها 850 غرام سعرها المنطقي يكون حوالي 5000 ليرة اذا بقي الدولار على الـ16000 ليرة، وأي زيادة ستكون بحوالي 750 ليرة أو 1000 ليرة فقط”.