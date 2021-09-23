لبنان | طليس: ميقاتي وافق على اتّفاق دعم النّقل

كتبت أسماء لمنور في الخميس 23 سبتمبر 2021 09:03 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أكد رئيس اتحادات ​النقل البري​ ​بسام طليس، في حديث إذاعي، أن “كلما تأخر التوصّل الى حلّ تتفاقم الأزمة، ومن دون دعم لقطاع النقل البري لا حلّ، وميقاتي وافق على الاتفاق الذي تم مع الحكومة السابقة وطوره بآلية تنفيذية، ووعد باقراره في مجلس الوزراء”.

وأوضح: الاتفاق مع الحكومة سيكون على تأمين البطاقة التمويلية للسائقين، دفع مبلغ 500 ألف بدل غيار للسيارات العمومية، وتأمين صفيحة بنزين بسعر أقصى 100 ألف للسيارات التي تحمل لوحات سياحية.