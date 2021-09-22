لبنان | جلسة للجنة المال والموازنة غداً

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 22 سبتمبر 2021 04:10 مساءً - منذ 6 ثواني

تعقد النيابية جلسة لها الساعة الحاديّة عشرة من قبل ظهر غد برئاسة رئيسها النائب ابراهيم كنعان، لدرس اقتراحات قوانين تتعلق بالدواء، والفائدة على الديون، والقروض الصناعية والزراعية والسياحية، وتعديل بعض احكام قانون صندوق تقاعد نقابة المحامين، وفتح اعتماد إضافي لتغطية الإنفاق الإضافي لهيئة اوجيرو، وباقتراح قانون لتعديلجنة المال والموازنةل المادة السادسة والثلاثين من القانون النافذ حكمًا رقم 6 تاريخ 5/3/2020(قانون الموازنة العامة الموازنات الملحقة للعام 2020).