لبنان | محفوض: حزب الله جسم ايراني غريب عنا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 22 سبتمبر 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

قال رئيس حركة التغيير المحامي ايلي محفوض، في تصريح “كي يسمح حزب الله بتسريب خبر تهديد المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت، فهذا يعني أن في المسألة “إن”، وبأنه يتحضر لشيء فهو لا يمانع بإدخال أي كان الى السجن تماما كما حصل في ملف سماحة – المملوك. الأهم حماية وجوده”.

اضاف “نعاني من عجز في كشف الحقيقة محليا، فلا مناص من تولي الأمم المتحدة للملف”.

ورأى ان “حزب الله انتقل في مخططه الى مرحلة المواجهة المباشرة حيث ما عاد يختبىء وراء الأحداث بل بات في قلب المشهد فهو لم يعد بحاجة للتستر أو التمويه. يتباهى بمعابره الحدودية حيث الفلتان، ويتمختر عناصره في العدلية وهذا مؤشر لانهيار الميليشيا غير الشرعية”.

وختم “حزب الله جسم ايراني غريب عنا”.