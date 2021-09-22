لبنان | هكذا علق طليس على تعديل جدول تركيب اسعار المحروقات

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 22 سبتمبر 2021 04:10 مساءً - منذ 3 ساعات

علق رئيس إتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس في بيان، على “التعديل المتكرر لجدول تركيب الاسعار للمحروقات بالقول: “بغض النظر عن أسباب وخلفيات قرارات جدول تركيب أسعار المحروقات التي تصدر من حين الى آخر.

إلا أننا نسأل الحكومة الجديدة وبشخص رئيسها دولة الرئيس نجيب ميقاتي، وبناء على إلتزامه معنا السير بالاتفاق الذي تم مناقشته مع دولته والقاضي بدعم القطاع تخفيفا للاعباء عن السائق والمواطن”.

واضاف:” بناء عليه نأمل البدء الفوري بتنفيذ هذا الاتفاق لنتمكن مع معالي وزير الاشغال العامة والنقل من إصدار التعرفة النهائية للنقل البري”.