لبنان | صحيفة أمريكية: قبضة حزب الله الحديدية على السياسة والاقتصاد في لبنان بدأت تتلاشى

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 22 سبتمبر 2021 01:24 مساءً - نشر موقع صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية مقالاً للصحافية حنين غدار، يتحدث عن علاقات حزب الله بالدولة اللبنانية وهيمنته على مؤسسات الدولة، وتطرق كذلك إلى مسألة صهاريج المحروقات الإيرانية، التي يشرف حزب الله على إدخالها من سوريا إلى لبنان.

وأشار المقال إلى أن حزب الله يخطط لاستخدام شركة فرعية لبيع الوقود الإيراني في لبنان وسط نقص حاد في الوقود والديزل. قد يؤدي هذا الانتهاك للعقوبات الأمريكية إلى فرض عقوبات على لبنان، الذي يتدهور بالفعل في ظل أزمة اقتصادية تاريخية.

لكن الحكومة اللبنانية الجديدة لم يكن لها أي كلمة. حيث لم يعلق أي وزير في الحكومة الجديدة على الطريقة التي ستتعامل بها الدولة مع خطة حزب الله والتي يمكن القول عنها أنها غير قانونية.

يدير حزب الله، الذي تصنفه الولايات المتحدة على أنه منظمة إرهابية منذ فترة طويلة، لبنان بشكل فعال منذ سنوات، فهو يحافظ على علاقته مع الطبقة السياسية في البلاد، فكلا الجانبين مستفيد من الوضع الراهن الذي يتم فيه حماية النخب السياسية من جهة ويمكّن حزب الله من مواصلة العنف المنتظم ضد إسرائيل والحرب الإقليمية نيابة عن إيران من جهة أخرى، فيما يعاني باقي اللبنانيون.

المثير للدهشة هو أن قبضة حزب الله الحديدية على السياسة والاقتصاد في لبنان بدأت تتلاشى، الأمر الذي يمنح إدارة بايدن فرصة لتغيير نهج كان فاشلاً منذ فترة طويلة.

لم يعد حزب الله يتمتع بالدعم الذي كان يحظى به من قبل بعض الشيعة، حيث يهتم العديد من رجال الأعمال بلقمة عيشهم أكثر من صراعات حزب الله.

للأسف، لم تتغير السياسة اللبنانية كثيرًا على مدار العقد أو العقدين الماضيين – ولم تتغير أيضًا قواعد اللعبة الأمريكية لمعالجة الأزمات المتقطعة في البلاد.

ولكن يبدو الآن أنّ لدى إدارة بايدن فرصة للاستفادة من ضعف حزب الله وتعزيز البديل السياسي الذي لطالما كانت واشنطن تأمل فيه، من خلال التخلي عن تركيزها التقليدي على المؤسسات اللبنانية الفاشلة، والتعامل بشكل بناء بدلاً من ذلك مع رجال الأعمال والنشطاء والشباب الرافضين لحزب الله، حيث يمكن للولايات المتحدة تمكين جيل جديد من الشيعة اللبنانيين الذين يريدون التغيير بالفعل – وقد يكون لديهم أخيرًا القدرة على القيام بذلك.

منذ نشأته، صور حزب الله نفسه لحاضنته الشيعية على أنه حاميها وداعمها مادياً، حيث استند دعمه الشعبي إلى ثلاث ركائز: تقديم الخدمات الاجتماعية، ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان، وصياغة هوية شيعية مشتركة.

واليوم، تقلصت شبكة الخدمات الاجتماعية لحزب الله بسبب المشاكل المالية الناجمة جزئيًا عن العقوبات الأمريكية. كما فقدت فكرة المقاومة قوتها منذ تدخل حزب الله في الحرب السورية لحماية بشار الأسد، ولم تعد الهوية الشيعية تربط الكثير من اللبنانيين بحزب الله بنفس القوة، حيث بدأ المجتمع يشعر بالعزلة أكثر عن المنطقة.

في عام 2019، نزل لبنانيون من جميع الطوائف إلى الشوارع احتجاجًا على الفساد والصعوبات الاقتصادية.

منذ ذلك الحين، أصبحت البدائل السياسية لحزب الله داخل المجتمع الشيعي أكثر قوة، و بدأت المجموعات الناشئة في التعبير عن معارضة كبيرة لحزب الله، وكان لافتاً الطلاب الذين شاركوا في الاحتجاجات (التي عارضها حزب الله، ووصلت المعارضة الى حد العنف الجسدي في بعض الحالات) ، ونشطاء بارعون في وسائل التواصل الاجتماعي ، ومهنيون شباب لم يعاصروا فترة ما بعد الحرب الأهلية، ومن الواضح أن اهتمامات هذه المجموعات الأساسية هي اقتصادية واجتماعية وليست سياسية أو أيديولوجية.

في غضون ذلك ، ينهار الاقتصاد الموازي لحزب الله، حيث أدت العقوبات الأمريكية على إيران إلى شل تدفق الأموال من إيران إلى حزب الله، كما أدى تدخل الجماعة في العمليات العسكرية الإقليمية – وبشكل رئيسي في سوريا – إلى استنزاف خزائنها، وقد أثر ذلك على قدرتها على تقديم الخدمات الاجتماعية والمساعدات وفرص العمل غير العسكرية.

كما برزت بوادر على الخلاف بين حزب الله وأنصاره التقليديين. فيتعارض حزب الله بشكل متزايد مع حركة أمل، الحزب السياسي المتحالف منذ فترة طويلة مع حزب الله.

عاقبت الولايات المتحدة حلفاء آخرين فقدوا شعبيتهم، خاصة بعد أن لفتت احتجاجات 2019 الانتباه إلى فسادهم. وفقًا لمسح في وقت سابق من هذا العام ، حظي التيار الوطني الحر، الحليف المسيحي الرئيسي لحزب الله ، بتأييد 15 في المائة فقط من المسيحيين اللبنانيين. ضمن صفوف حزب الله نفسه، كما ادت الصعوبات المالية الى توسيع الفجوة بين العناصر العسكرية وغير العسكرية. ولا يزال حزب الله يدفع لجنوده بالدولار بينما يتقاضى الباقون مدفوعاتهم بالليرة اللبنانية التي فقدت نحو 90 بالمئة من قيمتها.

في ضوء هذا الضعف، تظهر مجموعات جديدة قد تكون حاسمة لكسر الحلقة المفرغة في لبنان.

الشيعة، الذين يشكلون أكثر من 30 في المئة من سكان لبنان، هم أهم جمهور لبناء تحالف مناهض لحزب الله لأنهم يشكلون الجزء الأكبر من دعم الحزب. من المرجح أن تدعم الجماعات الأخرى في لبنان – ولا سيما السنة والمسيحيون والدروز – بديلاً شيعيًا قويًا لحزب الله ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنهم يتشاركون بشكل متزايد الإحباط من السياسات المعطلة في البلاد.

لقد أجريت مقابلات مع العديد من رجال الأعمال الشيعة في لبنان وإفريقيا والخليج الذين أعربوا عن استعدادهم للعمل مع المجتمع الدولي – وخارج دائرة حزب الله – لتوفير الوظائف والقروض.

لقد كانوا يقدمون الدعم السياسي والمالي للناشطين ومجموعات المجتمع المدني في البلدات والمدن الشيعية. لم يكن دافعهم الوحيد ترسيخ جذورهم في مجتمعاتهم ، ولكن أيضًا تجنيب أنفسهم العقوبات أو العزلة المالية عن طريق النأي بأنفسهم عن حزب الله.

قبل اغتيال الناشط السياسي والمفكر الشيعي لقمان سليم في وقت سابق من هذا العام، كان الأخير منخرطًا بشكل وثيق مع هذا التجمع غير الرسمي للمجتمع المدني وقادة الأعمال.

يشير هذا الحماس إلى مسار سياسي مختلف للبنان وفرصة للولايات المتحدة والمجتمع الدولي لتغيير تركيزهما. بدلاً من الاستمرار في العمل مع مؤسسات الدولة اللبنانية الضعيفة والفاسدة والتي يسيطر عليها حزب الله، حيث يجب على الولايات المتحدة أن تحول تركيزها للاستثمار في هذه المجموعة غير الرسمية ولكن المؤثرة بشكل متزايد.

سيكون الهدف النهائي هو إنشاء منظمة مجتمع مدني أكثر تنظيماً تتمتع بعلاقات قوية مع الولايات المتحدة وأوروبا والمؤسسات الدولية وتركز على خلق الفرص الاقتصادية وتمكين الأصوات السياسية الجديدة وتقديم بديل حقيقي لحزب الله للشيعة اللبنانيين المحبطين.

يجب أن تضم المجموعة قادة الأعمال وممثلي المجتمع المدني وأعضاء من المغتربين اللبنانيين والناشطين وغيرهم من الشيعة المؤثرين. يمكن للدول المانحة، بما في ذلك الولايات المتحدة والمؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، العمل مع مجتمع الأعمال اللبناني لهيكلة المنظمة وتطويرها وتمويلها وإدارتها. ومن الحاسم أن يحدث هذا خارج نطاق مؤسسات الدولة والأحزاب السياسية في لبنان.

ولتجنب الانزلاقات المحتملة للعمل خارج الهياكل الحكومية الرسمية، ستكون المشاركة الدولية حاسمة. يجب على المجتمع الدولي التركيز على الاستثمار في الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم، وتوسيع الفرص الاقتصادية خارج حزب الله ، وحماية الصحفيين والنشطاء. يمكن القيام بذلك من خلال دعم مبادرات القطاع الخاص والمنظمات الشعبية التي تعمل على تقديم الخدمات في المجتمعات الصغيرة والمؤسسات الإعلامية المستقلة.

إن خلق الفرص الاقتصادية مهم بشكل خاص اليوم، عقب انهيار القطاع الخاص اللبناني واختفاء الطبقة الوسطى في الغالب.

هذا لا يعني أن الولايات المتحدة يجب أن توقف سياساتها الطويلة في تقديم المساعدة للجيش اللبناني – خاصة في ظل المخاوف الأمنية المتزايدة – والمساعدات الإنسانية.

ومع ذلك ، يمكن للولايات المتحدة إعادة توجيه قنوات المساعدة التقليدية تلك لتتناسب مع تركيزها الجديد على المجتمع المدني بدلاً من المؤسسات الرسمية. يجب تنظيم المساعدة للجيش للتأكد من عدم استفادة العناصر الموالية لحزب الله داخل الجيش – العناصر التي قيل إنها استهدفت النشطاء اللبنانيين.

يمكن للولايات المتحدة أن تجعل حماية النشطاء شرطًا لاستمرار المساعدة العسكرية. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تمر المساعدات الإنسانية فقط من خلال منظمات المجتمع المدني، وليس المنظمات غير الحكومية المرتبطة بالسياسة. تميل الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة إلى استهداف المنظمات والجمعيات الخيرية المرتبطة بالنخب السياسية القوية في لبنان، بدلاً من المنظمات الشعبية الحقيقية. في غضون ذلك ، تضاءلت المساعدة لبعض مبادرات المجتمع المدني المناهضة لحزب الله منذ أن بدأت الولايات المتحدة المفاوضات النووية مع إيران.

في موازاة ذلك، يمكن للولايات المتحدة أن تستمر في معاقبة القادة السياسيين الفاسدين. تعتبر العقوبات – مثل قانون ماغنيتسكي – أداة قوية لاحتواء الفساد عندما تكون جزءًا من سياسة أوسع، والعقوبات المفروضة على حلفاء حزب الله قد أثرت بالفعل على الجماعة بشدة. أخيرًا ، إذا تم رفع العقوبات عن إيران كجزء من اتفاق نووي جديد، فيجب وضع آليات قوية للحد من وصول حزب الله إلى العملة الصعبة عبر رعاته في طهران.

إن خلق الفرص الاقتصادية مهم بشكل خاص اليوم ، حيث انهار القطاع الخاص اللبناني واختفت الطبقة الوسطى في الغالب. أصبح حزب الله أكثر الذين يحصلون على العملة الصعبة في وقت يواجه العديد من الشيعة – قاعدة التوظيف التقليدية لحزب الله – الاختيار بين الاعتماد على حزب الله أو الجوع.

لطالما استخدم حزب الله وإيران شيئًا لم تفهمه الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون وهو مفهوم القوة الناعمة.

بينما ساعد الغرب لبنان بالطريقة القديمة عبر دعم المعارضة السياسية، وتقديم المساعدة الأمنية للجيش وتمويل برامج التنمية، كانت إيران تمول مجتمع الأعمال الشيعي، والمؤسسات الإعلامية، والتعليم والمبادرات غير التقليدية مثل التدريب على الأمن السيبراني، والموسيقيين والمحترفين.

أنشأ حزب الله، بدعم إيراني، دولة بديلة واقتصادًا موازيًا يوفران الخدمات والوظائف. الآن، مع إضعاف حزب الله، يمكن للولايات المتحدة استخدام نهج القوة الناعمة المماثلة لمساعدة اللبنانيين في الوصول إلى الفرص الاقتصادية التي يريدونها – وإضعاف حزب الله في هذه العملية.

ثبت أن انتظار تغيير حزب الله والطبقة السياسية اللبنانية مضيعة للوقت. لكن لبنان نفسه يتغير. لدى واشنطن فرصة للاستفادة من هذه التغييرات من خلال الاستثمار في مجموعات المجتمع المدني التي تظهر بالفعل كبديل احزب الله قابل للتطبيق. شعب لبنان جاهز والفرصة مواتية.