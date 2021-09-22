لبنان | ارتفاع قياسي في أسعار المحروقات.. إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 22 سبتمبر 2021 01:24 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 22 - سبتمبر - 2021 11:46 صباحًا

ارتفعت أسعار المحروقات، وأصبح سعر البنزين 98 أوكتان 209300 ليرة لبنانية، والبنزين 95 أوكتان 202400 ليرة لبنانية، أما الديزل أويل فأصبح سعره 162700 ليرة لبنانية، وفق الجدول الجديد للاسعار الذي صدر عن وزارة الطاقة.

وكانت أزمة البنزين تفاقمت اليوم مع ارتفاع أعداد الطوابير أمام المحطات التي عادت الى الاقفال اليوم، على وقع عدم تسلم المادة،في انتظار اصدار وزارة الطاقة جدول الأسعار.

وسجلت زحمة سير خانقة في المناطق اللبنانية كافة بسبب طوابير السيارات على محطات المحروقات التي لم تفتح أبوابها بالرغم من التطمينات بتوفّر مادة البنزين في وقت طلب مكتب الجمارك من الشركات المستوردة للنفط عدم تسليم المحروقات الى حين صدور جدول الأسعار، فيما يطالب المواطنون على المحطّات وزير الطاقة بالإسراع في إصداره.

غرفة التحكم المروري من جهتها لفتت عن قطع الاوتوستراد الرئيسي بالاتجاهين قرب سرايا طرابلس احتجاجا على اقفال محطة وقود ابوابها

وأعلن ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا أن تسعيرة صفيحة البنزين اليوم ستكون على سعر 14 ألف ليرة للدولار الواحد.

وأكد في حديث تلفزيوني ان الصهاريج لم تحمّل بعد بانتظار جدول التسعيرة الجديدة، في حين أن البواخر بدأت بالتفريغ وستؤمن الكميات للاسواق .. والله يعين المواطن والله يعين الشعب اللبناني.

و كان أكد في حديث إذاعي، أن مكتب الجمارك طلب من الشركات المستوردة للنفط عدم تسليم المحروقات الى حين صدور جدول الأسعار، فيما يطالب المواطنون على المحطّات وزير الطاقة بالإسراع في إصداره.

في المقابل، أعلن عضو نقابة اصحاب المحروقات جورج براكس في حديث إذاعي، أن هناك تحسن وانفراج نسبي في ازمة البنزين بدأ منذ يوم امس.

البراكس أضاف: الآلية التي يجب ان تتبع لها تأثير على حياة البلد ومن المفترض أن تصدر المديرية العامة للنفط جدول أسعار جديد، إلّا أن الجدول سيكون كلاسيكياً، والأسعار ستكون مدعومة.