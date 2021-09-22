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لبنان | وزير الشباب والرياضة: سيتم الافراج عن المساعدات الدولية

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 22 سبتمبر 2021 01:24 مساءً - منذ 3 ساعات

وزير الشباب والرياضة جورج كلاس

أكد وزير الشباب والرياضة جورج كلاس، في حديث إذاعي، أن نيل الحكومة ثقة المجلس النيابي وثقة المجتمعين العربي والدولي هو المدخل لاستعادة ثقة اللبنانيين التي تعتبر الأساس.

ورداً على سؤال حول حصول لبنان على الدعم الخارجي، لفت كلاس الى أن المعطيات تشير الى أنه سيتم الافراج عن المساعدات الدولية، مؤكداً أن النيات واضحة لدى القوى السياسية والبيان الوزاري ونقاشه كانا هادئين كما أن ثقة المجلس النيابي وازنة، ما يضع مسؤولية على عاتق الحكومة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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