لبنان | هاشم: التخبّط والإرباك في وزارة الطاقة لم ولن يتغيّر

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 22 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 58 دقيقة

أشار عضو “​التنمية والتحرير​” النائب ​قاسم هاشم​، إلى أن “التخبط والارباك، لم يتغير ولن يتغير، والمواطن دائمًا يدفع الثمن، فمنذ فترة طويلة، ​وزارة الطاقة​ تضرب بعرض الحائط اذلال اللبنانيين وقهرهم، في طوابير فرضتها في بعض الاحيان”.

ولفت، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى “تلكؤ وزارة الطاقة في اتخاذ القرارات السريعة، بل العكس تمامًا ما تمارسه هذه الوزارة، فقضية جدول الاسعار للمحروقات اصبح احد اهم عوامل ازمة المحروقات وانعكاسه، على حالات التوتر بسبب انتظار رحمة جدول الوزارة، الذي لا يهتم المعنيون به، ما يعني الانتظار واضاعة وقت الناس ليتعاطى بعض المسؤولين براحتهم”.