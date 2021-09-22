لبنان | هكذا افتتح سعر صرف الدولار في السوق السوداء

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 22 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 22 - سبتمبر - 2021 10:05 صباحًا

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الأربعاء، ما بين “15130 – 15180” ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكان دولار سوق السوداء سجل مساء أمس الثلاثاء في السوق الموازية ما بين 15100 و15200 ليرة مقابل الدولار.

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان، تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و 3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص لبعض السلع الأساسية فقط.