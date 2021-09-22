لبنان | العثور على جثة في بعلشميه

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 22 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

وجد المواطن م.ح.ح (مواليد 1988) جثة في منزله في بلدة بعلشميه – قضاء بعبدا، مكبل اليدين والرجلين.

وقد حضر الطبيب الشرعي الدكتور عاصم حيدر الذي أكد في تقريره أن الوفاة سببها الاختناق البطيء نتيجة وضع الجناة شريطا لاصقا على الفم، ووضع جورب داخله، بالإضافة الى تكبيل اليدين والرجلين بإحكام، وان المتوفي لم يتعرض للضرب حيث لا كدمات ولا آثار جروح على الجثة.

حضرت إلى المكان عناصر الأجهزة الأمنية وباشرت التحقيق.