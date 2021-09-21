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لبنان | سيارة بيك اب تقتحم محطة محروقات في حولا والأضرار مادية

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 07:24 مساءً - منذ 3 دقائق

سيارة بيك اب تقتحم محطة محروقات في حولا

اقدم المدعو ف.ر. على اقتحام محطة شفيق سليم في بلدة حولا، بواسطة “بيك اب” يقوده، ما ادى الى تضرر عدد من الدراجات النارية التي كانت متواجدة هناك، بالاضافة الى واجهة المحل داخل المحطة وسيارة صاحب المحطة من دون ان يصاب احد بأذى.

واعلنت المحطة في بيان، انه “بعد قيام أحد الأشخاص باقتحام المحطة بآليته والتسبب بخسائر مادية كبيرة، توقفت تعبئة الوقود في المحطة وتتم متابعة الأمر مع القوى الأمنية، وستعاود التعبئة لكل السيارات بالتنسيق مع البلدية، بعد الانتهاء من معالجة هذا الاعتداء”.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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