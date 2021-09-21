لبنان | المجلس المذهبي يدعو الحكومة الى تقديم نموذج مختلف في العمل العام

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 04:11 مساءً - منذ 12 دقيقة

رأس شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن، اجتماع مجلس إدارة المجلس المذهبي للطائفة في بيروت، حيث جرى عرض مختلف الأوضاع وشؤون لجان المجلس.

وأكد المجلس في بيان، “أن استحقاق انتخاب سماحة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز المحدد يوم الخميس الموافق فيه 30/9/2021 الساعة الحادية عشرة قبل الظهر يتم وفقا لأحكام قانون تنظيم شؤون طائفة الموحدين الدروز تاريخ 9/6/2006. وبهذه المناسبة يدعو الجميع إلى التعاضد وتضافر الجهود لمواجهة كل التحديات في هذه المرحلة المصيرية”.

وأمل المجلس “أن تنال الحكومة الجديدة ثقة الشعب بعد أن نالت ثقة المجلس النيابي، وأن تبادر لمعالجة الملف الاقتصادي والمالي والاجتماعي والتربوي، والتصدى فوراً لأزمتي الكهرباء والمحروقات، واتمام المفاوضات مع صندوق النقد الدولي آملين منها أن تقدم نموذجا مختلفا في العمل العام”.

كما دعا المجلس “الى مقاربة موضوعية وشفافة لإصدار البطاقة التمويلية فورا على قاعدة العدالة ووفق رؤية ومعايير الجهات المانحة”.

كذلك، دان المجلس المذهبي “الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على سيادة لبنان وحقوقه وثرواته، ويستغرب هذا التهاون الرسمي المريب في ترك العدو يستبيح الثروة النفطية الموعودة في مياهنا الاقليمية، داعيا الحكومة الى اتخاذ الاجراءات المطلوبة قبل فوات الأوان”.