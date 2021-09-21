لبنان | تغريدة لجنبلاط عن “علي مملوك لبنان”.. من يقصد؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 04:11 مساءً - منذ 28 دقيقة

ردّ النائب وليد جنبلا على حديث اللواء عباس ابراهيم الاعلامي الاخير، عبر تغريدة جاء فيها “بئس هذه الأيّام التي تخرج أصوات تنسى تضحيات الرئيس نبيه بري وحكمته وحنكته وتدّعي أن رئاسة المجلس النيابي ليست حكراً لأحد”.

وأضاف عبر “تويتر”: “بئس هذه الأيّام التي يطالب مسؤول أمن المواطن بفتح الطرقات أمام شبيحة النظام، بئس هذه الأيّام التي عدنا فيها إلى تعليمات النظام السوري وأحد سفاحّيه عنيتُ علي مملوك لبنان”.

وكان جنبلاط غرد قبل الظهر: “وكأن كل شيء مدروس. يعلن عن الكهرباء الاردنية والغاز المصري وهي الفرصة لبداية معالجة ازمة الكهرباء فيأتي اجتياح المازوت. تسأل عن النفط العراقي وملابسات استبداله الغامضة فلا جواب، انتهاء بمسرحية انقطاع الكهرباء عن المجلس والمزايدة اللاحقة. ختامها التنقيب الايراني، فأين دولة لبنان؟”