لبنان | “المخابرات” توقف خلية مؤيدة لـ”داعش” في طرابلس

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 04:11 مساءً - منذ ساعتين

أوقفت مديرية المخابرات في مدينة طرابلس عدداً من الأشخاص يشكلون خلية مؤيدة لتنظيم داعش الإرهابي، وقد عمدوا إلى شراء الأسلحة الفردية والذخائر بهدف تنفيذ عمليات أمنية مستغلين الأوضاع المتردية في لبنان، كما سعى عناصر الخلية إلى تجنيد أشخاص آخرين لمساعدتهم.

وكانت بدأت الخلية نشاطها في حزيران الفائت، ونفذت عملية اغتيال المعاون الأول المتقاعد أحمد مراد في منطقة المئتين ـــ طرابلس بتاريخ ٢٢ /٨ /٢٠٢١ وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.