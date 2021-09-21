لبنان | مولوي: لا علم لي بـ”تهديد” القاضي بيطار

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 04:11 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 21 - سبتمبر - 2021 3:09 مساءً

نفى وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي علمه بأي “عملية تهديد تطال القاضي طارق بيطار”. وأشار الى أن “ملف التحقيق في قضية تفجير مرفأ بيروت هو ملف سري ولم اطلع عليه ولا يحق لي بذلك”.

وطلب مولوي من جميع المواطنين حفظ الامن والنظام واحترام القوى الامنية فنحن نحب المواطن ولسنا ضده”.

أضاف: “فرحت كثيراً عندما رأيت كيف تستخدم هذه المؤسسة العلم في سبيل الأمن وانا أعد جميع العسكر والعناصر العسكرية ان نسعى بكل ما نستطيع فعله لمساعدتهم”.