لبنان | “كورونا” لبنان.. استقرار بعداد الإصابات والوفيات

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 04:11 مساءً - منذ ساعتين

سجلت وزارة الصحة العامة اليوم الثلاثاء 6 حالات وفاة و652 إصابة جديدة بكورونا.

في المقابل، لفت وزير الصحة فراس أبيض في سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر إلى أن عدد حالات كورونا اليومي في لبنان لا يزال مرتفعًا، على الرغم من أنه أقل بكثير من عدد الحالات الذي بلغناه في الموجة الأخيرة، مشيرا إلى أن مستشفانا استقبل العديد من المرضى الذين تم تلقيحهم أو أصيبوا بالفيروس سابقًا، ولا شك في ان ذلك بسبب متحور دلتا الأكثر عدوى.

ورأى ابيض أن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن عاملي الرعاية الصحية يبدون هذه المرة أكثر إرهاقًا من مرضاهم، معتبرا أن ظروف المعيشة والعمل أصبحت لا تطاق، وجودة الرعاية ليست كما كانت من قبل، وسأل: “هل سيحافظ لبنان على معدل وفيات منخفض لحالات كورونا على الرغم من كل التحديات؟”.