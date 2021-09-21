لبنان | صفيحة البنزين ارتفعت 608% في عام واحد

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 01:24 مساءً - منذ ساعتين

وزعت الدولية للمعلومات تقريرا بعنوان “صفيحة البنزين ارتفعت 150 ألف ليرة وبنسبة 608% في عام واحد” جاء فيه:

“يوم الجمعة في 17 أيلول 2021 وصل سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان الى 174,300 ليرة بعدما كانت في التاريخ ذاته قبل سنة 24,600 ليرة. أي ارتفاع مقداره 149,700 ونسبة 608%.

وفي حال رفع الدعم كليا واستقرار أسعار النفط عالميا واعتماد سعر 15 ألف ليرة لصرف الدولار يصبح سعر صفيحة البنزين 214,200 ليرة، ونلاحظ في الجدول ما يلي:

استقرار الرسوم الجمركية ورسم الاستهلاك الداخلي على 5,600 ليرة.

ارتفاع عمولة صاحب المحطة من 1,900 ليرة الى 3,000 ليرة ثم الى 4,000 ليرة واخيرا الى 6,000 ليرة. ويطالب أصحاب المحطات برفع هذه الحصة فهي عندما كانت 1,900 ليرة شكلت نسبة 7.7% من سعر البيع. وهي الان انخفضت الى نسبة 3.4% من سعر البيع. والحصة العادلة بالنسبة لهم يجب أن تتراوح ما بين 10 – 14 ألف ليرة للصفيحة الواحدة.

ارتفعت أجرة النقل وحصة شركة التوزيع من 840 ليرة الى 1,540 ثم الى 2,240 ليرة.

خلال هذه السنة أرتفع سعر صفيحة البنزين مقيما بالدولار من 7 دولار في أيلول 2020 الى 12 دولار في أيلول 2021.

عندما كان سعر صفيحة البنزين مدعوما بنسبة 90%، على سعر 1515 شكلت نسبة الـ 10% غير المدعومة 3,800 ليرة وارتفعت الى 13,200 ليرة مع ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء.

ويظهر الجدول التالي تطور سعر صفيحة البنزين خلال عام (16 أيلول 2020-17 أيلول 2021).