لبنان | جعجع لميقاتي: بإمكان الحكومة إنقاذ آلاف العائلات

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 01:24 مساءً - منذ 3 ساعات

صدر عن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، البيان الآتي:

“إلى دولة رئيس الحكومة: أما وقد نالت الحكومة الثقة أصبح لزاما عليها ان تنقّض سريعا على معالجة قضايا اللبنانيين الحارقة والمستعجلة، وفي طليعتها في هذه اللحظة بالذات مواسم التفاح والعنب.

إن بإمكان الحكومة بعمل بسيط انقاذ آلاف العائلات اللبنانية عن طريق شراء مواسم التفاح والعنب وإرسالهم إلى العراق في إطار الاتفاق الذي حصل مؤخرا بين العراق ولبنان ويقضي بان يستورد لبنان النفط العراقي مقابل خدمات وسلع لبنانية.

المطلوب من الحكومة تحضير هذه الفكرة ومناقشتها مع الجانب العراقي والخروج بأسرع وقت ممكن، باتفاق في شأنها، تلافيا لخسارة لبنان أهم مواسمه الزراعية. إنها خطوة أولى ومستعجلة لا تَحتمِل الانتظار لانقاذ مواسم التفاح والعنب من التلف، وتجنيب لبنان واللبنانيين المزيد من الخسائر التي لا تُحتمَل في ظل المآسي التي يعيشونها”.