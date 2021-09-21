لبنان | مجموعة حملة السندات الدولية اللبنانية: نأمل أن تعزز الحكومة عملية إعادة هيكلة للديون بشفافية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 01:24 مساءً - منذ 3 ساعات

أكدت مجموعة حملة السندات الدولية اللبنانية أن إعادة هيكلة الديون ستحتاج إلى أن تتعامل الحكومة بشكل فعال مع صندوق النقد الدولي.

وأملت وتوقعت أن تعزز الحكومة الجديدة عملية إعادة هيكلة للديون بسرعة وشفافية وإنصاف.

ويعاني لبنان منذ نحو عامين أزمة اقتصادية حادة أدت إلى انهيار مالي، وارتفاع قياسي لمعدلات الفقر، فيما رجح البنك الدولي في يونيو الماضي أن تكون هذه الأزمة إحدى أشد ثلاث أزمات في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.

وكانت قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار مستقرة طوال أكثر من ربع قرن عند حدود 1510، إلا أنها اهتزت للمرة الأولى في ديسمبر/ كانون الأول 2019، وبدأت تتدهور تدريجيًا حتى لامست 23 ألفا في يوليو الماضي.