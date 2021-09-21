لبنان | لا حلحلة في الكهرباء قبل نهاية الشهر

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 15 دقيقة

أكد رئيس تجمّع أصحاب المولدات الخاصة في لبنان عبدو سعادة أنّ الكلام عن احتكارنا للمازوت هو افتراء ولم نستلم المازوت منذ أيام على الرغم من رفع الدعم وارتفاع تسعيرة الدولار وأصبح الفرق 60$ في الطن أي ما يقارب المليون ليرة فمن سيتحمّل هذا الفرق؟ أصحاب المولدات.

ولفت سعادة في حديث إذاعي إلى أنّ “لا حلحلة في الكهرباء قبل نهاية الشهر بإنتظار وصول الباخرة الثانية من المازوت فالأولى أُفرغت معظمها في مؤسسة كهرباء لبنان”.