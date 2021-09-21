لبنان | لجنة متابعة قضية انفجار التليل: لمتابعة التحقيقات واحالة الملف على المجلس العدلي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 48 دقيقة

عقدت لجنة متابعة قضية ضحايا انفجار التليل في منطقة الدريب الاوسط في عكار اجتماعا في مركز اتحاد بلديات الدريب الاوسط، في حضور رئيس الاتحاد عبود مرعب، رئيس اتحاد بلديات الدريب الغربي احمد كفا، رئيس اتحاد بلديات نهر الأسطوان رئيس بلدية الكويخات عمر الحايك، رئيس اتحاد بلديات الدريب الشمالي حسين محمد، رئيس رابطة مخاتير الدريب الاوسط مختار الكواشره خضر خضر، رئيس رابطة العائلات الاجتماعية رئيس بلدية البيره محمد وهبي، ورؤساء بلديات السنديانة، الكواشره، عين الزيت، برباره ، المجدل ، خربة داود، كفرالفتوح، خربة شار، دوير، عدويه، عين تنتا، الدوسه، الدبابيه، الدغله، وادي الحور والنوره وفاعليات .

وقال المجتمعون في بيان: “بعد نيل الحكومة الثقة، ومتابعتنا للمواقف السياسية والتصريحات الاعلامية التي تصدر عن المسؤولين، ولاسيما المتعلق منها بقضية انفجار التليل، ننوه بالمبادرات الإنسانية تجاه عائلات الشهداء والجرحى من مختلف الاتجاهات الاجتماعية والسياسية والحزبية ولاسيما منها الدولية في ما يخص موضوع معالجة الجرحى في الشقيقة الكويت والامارات والصديقة تركيا وغيرها”.

وأثنى المجتمعون على “مصداقية نقابة المحامين في الشمال، ومتابعتها للملف واجتماعها للمرة الثانية مع ذوي الضحايا والجرحى، لزوم اعداد ملف كامل متكامل لحفظ حقوقهم والنيل من المجرمين المتسببين بهذه المجزرة، وتقديمهم للقضاء ولاسيما امام المجلس العدلي الذي تسعى النقابة لإحالة الملف اليه”.

وأعلنوا عن سلسلة تحركات لمناسبة مرور اربعين يوما على الجريمة حيث سيقام اعتصام على طريق عام حلبا القبيات يوم السبت في 25 الحالي، على ان يعلن مكان وزمان التحركات التالية والتي ستبدأ من وزارة الدفاع ودار لفتوى والسرايا والمحكمة العسكرية، وابقوا اجتماعاتهم مفتوحة”.