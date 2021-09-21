لبنان | أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة ابتداءً من الغد

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض تدريجي وملحوظ في درجات الحرارة خصوصا في المناطق الداخلية والجبلية حيث تعود الى معدلاتها الموسمية. تنشط الرياح لتصل لحدود ال50 كلم/س، ويتحول الطقس ليلا الى غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات وأمطار متفرقة أحيانا. وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة: طقس صيفي مستقر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء يوم الأربعاء، حيث يتحول الى طقس خريفي متقلب بسبب منخفض جوي متمركز فوق البحر الأسود والذي يستمر تأثيره حتى صباح الجمعة.

(معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر ايلول بين 24و 32)

– الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: قليل الغيوم اجمالا مع استقرار في درجات الحرارة، وترتفع نسبة الرطوبة على الساحل.

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض تدريجي وملحوظ في درجات الحرارة خصوصا في المناطق الداخلية والجبلية حيث تعود الى معدلاتها الموسمية. تنشط الرياح لتصل لحدود ال50 كلم/س، ويتحول الطقس ليلا الى غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات وأمطار متفرقة أحيانا.

الخميس: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تنشط الرياح أحيانا و تصل لحدود ال 65 كلم/س وتهطل أمطار متفرقة غزيرة أحيانا مع احتمال حدوث عواصف رعدية .

الجمعة: غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض إضافي في درجات الحرارة وأمطار متفرقة خلال الفترة الصباحية، على ان يتحسن تدريجيا خلال النهار.

– الحرارة على الساحل من 21 الى 32 درجة، فوق الجبال من 16 الى 27 ظرجة، في الداخل من 16 الى 32 درجة.

– الرياح السطحية: غربية الى جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.

– الانقشاع: جيد.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 80%

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 28 درجة.

– الضغط الجوي: 760 ملم زئبق

– ساعة شروق الشمس: 6,24

– ساعة غروب الشمس: 18,38