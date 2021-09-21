لبنان | أزمة البنزين إلى الحلحلة نهاية الأسبوع؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 21 - سبتمبر - 2021 9:12 صباحًا

توقع ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا بعض الحلحلة في أزمة البزين مع نهاية هذا الأسبوع.

وأكد في حديث إذاعي أن العقدة كانت عند مصرف لبنان الذي تأخر في تحويل أموال الشركات المستوردة لتتمكن من إفراغ حمولات البواخر.

وأمل في أن تتمكن الحكومة الجديدة من إيجاد حل جذري للأزمة. وطالب وزير الطاقة وليد فياض بإصدار جدول أسعار للمازوت لتتمكن الشركات التي تستورده بالدولار من بيعه بالليرة اللبنانية على المحطات.

وتتواصل أزمة المحروقات في لبنان بشكل غير مسبوق، حيث تحولت البلاد إلى “طوابير” طويلة من السيارات، وسط شبه انقطاع لمادتي المازوت والبنزين.