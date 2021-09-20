لبنان | سعيد لبري: “شوي شوي علينا” ما زلنا نقرأ ونكتب

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 20 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ 42 دقيقة

غرد النائب السابق فارس سعيد عبر “تويتر” كاتباً: “نتفهمّ ضرورات الرئيس برّي من ناحية عدم إزعاج حزب الله إنما القول إن الـ1701 لم ينصّ على حصريّة السلاح في يد الجيش غير صحيح دولة الرئيس شوي شوي علينا ما زلنا نقرأ ونكتب”.

كلام سعيد جاء رداً على كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي ردّ فيه على النائب جورج عدوان أثناء إلقاء كلمته في جلسة الثقة المسائية، وقال: “ولا مرة كان في مقاومة بلبنان بدون الجيش والشعب”.

وكان عدوان قد أشار إلى أن “القرار 1701 يقول إنه في الجنوب يجب ألا يكون هناك تواجد إلا للجيش اللبناني”، ورد عليه بري قائلا: “ما بيقول هيك… صار في محاولة لما تتفضل فيه ورفضناه بالمطلق”.

وأوضح بري لعدوان مضمون القرار 1701 حول المقاومة التي وضعت مسودته الاولى مع المندوب الاميركي في عين التينة.