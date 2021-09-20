لبنان | الثقة لحكومة “الأمل والعمل” من 85 نائباً

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 20 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 20 - سبتمبر - 2021 10:08 مساءً

نالت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ثقة المجلس النيابي، التي منحها إياها 85 نائباً منذ بعض الوقت، في الجلسة الماراثونية لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة، في الأونيسكو قبل ظهر اليوم ومساء.

وأنجزت حكومة نجيب ميقاتي بيانها الوزاري بسرعة قياسية، ومثلت أمام البرلمان غير المكتمل، بعد 8 استقالاتٍ إثر انفجار مرفأ بيروت ووفاة 3 نواب.

وبعد تأخير دام لأكثر من 40 دقيقة بسبب انقطاع التيار الكهربائي، عادت وانعقدت جلسة مجلس النواب في قصر الأونسكو، بعدما تم تأمين مادة المازوت للمولدات التابعة للمبنى من قبل شركة “الأمانة”، الموكل إليها مهمة توزيع النفط الإيراني في لبنان.