لبنان | روكز: هل لكم أن تشرحوا لنا كيف اختفت الخلافات التي عطّلت الدولة؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 20 سبتمبر 2021 07:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

القى النائب شامل روكز كلمة في جلسة مناقشة البيان الوزاري واعطاء الثقة للحكومة، وجاء فيها:

“13 شهراً أُهدرت من حياة اللبنانيين جراء التعطيل والاعتذار والإمعان بذلّ المواطنين وقهرهم والطعن بلقمة عيشهم”.

وقال روكز: “ما يُسمّى بحكومة “معاً للإنقاذ” تعكس ذهنية طبقة سياسية امتهنت إيهام المواطنين الرغبة في العمل بينما هي شكل مقنّع وقبيح لتسويات مقيتة”.

وتابع: “طبقة سياسية نجحت في إعادة إنتاج نفسها بعدما غدت منتهية الصلاحية وتسببت بانهيار البلد وها هي تطرح نفسها كمنقذ وتطلب ثقتنا فكيف لنا أن نثق بمن أمعن في ظلمنا وتغاضى عن آلامنا ليعود ويتحفنا بهكذا تشكيلة في مضمونها انفصال عن الواقع؟”.

مضيفاً: “هل لكم أن تشرحوا لنا كيف اختفت الخلافات التي عطّلت الدولة وكيف بقدرة قادر أصبحة هذه العناوين مدعاة إجماع؟ هل تشرحون لنا كيف في بلد ينخره الفساد لا وجود لفسادين؟ إنها الانتخابات الآتية مع ما تحمله معها من فرص للتحاصص”.

وشدد على أن: “ما يهمّنا ويهمّ المواطن اللبناني هو لجم التدهور وضبط الأوضاع المعيشية وضبط الأمن الاجتماعي ويجب على الفور خفض التضخم وإقرار البطاقة التمويلية فوراً وفق آلية شفافة وتحت رقابة صارمة كي لا تتحول إلى بطاقة انتخابية”.

وختم روكز: “ما يُسمّى بحكومة “معاً للإنقاذ” هي شكل مقنّع وقبيح لتسويات مقيتة ولا ثقة بها”.