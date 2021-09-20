لبنان | جورج عدوان: “ما في نصّ سيادة … إمّا تكون أو لا تكون”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 20 سبتمبر 2021 07:24 مساءً - منذ ساعتين

القى عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب جورج عدوان في جلسة مناقشة البيان الوزاري وطرح الثقة كلمة، جاء فيها:

“الظرف الذي نعيشه اليوم من أصعب الظروف التي مرّت بها البلاد منذ سنوات طويلة حيث يعاني فيه المواطن من كلّ شيء والإذلال يطال مختلف التفاصيل الحياتية”.

وتابع عدوان: “الوقت ليس للمماحكات إطلاقاً ولا لتسجيل النقاط إنّما صدقاً والتزاماً مع الناس ومع الحكومة بغض النظر عن الثقة المطروحة فيها يجب أن نتصارح لتوجيه البوصلة ونكشف عن مكامن الخلل لكي نتمكّن من التعاطي معها بمسؤولية”.

وقال عدوان: “من أتى بحكومة حسان دياب ومن كانت لديه الكلمة الأولى بها ومن اختار وزراءها؟ نسأل حكومة دياب أين الـ 18 مليار دولار التي صُرفت بين تشرين 2019 واليوم؟”.

واضاف عدوان: “لا يمكن لأي فريق ان يستبيح الحدود اللبنانية ويمر بشاحنات عبرها خارقا السيادة اللبنانية التي لا تجزأ”.

واعلن عدوان ان “عبثاً نحاول أن نرمم علاقات لبنان بالدول الأخرى ونحن نضرب مفهوم السيادة الوطنية “ما في نصّ سيادة ما فينا نخترع مفهوم للسيادة” فهي إمّا تكون أو لا تكون”.

واشار عدوان الى ان “معالجة الوضع المالي تتطلّب مقاربة كاملة وشاملة وليس بـ”المفرّق” مما يستدعي تحديد الخسائر وتوزيعها بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف مع توضيح بالأرقام الدقيقة وكيفية التعاطي معها”.

وتابع عدوان: أيّ أحد من “القوات” يخالف القانون بأي شكل من الأشكال فليتفضّل القضاء لمحاسبته ونحن خلفه بإنزال أشدّ العقوبات عليه وأتحدّى القضاء أن يقول إننا توسطنا عنده للدفاع عن أحد.