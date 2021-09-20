لبنان | وزير الخارجية عرض مع سفير لبنان لدى الإمارات أوضاع الجالية اللبنانية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 20 سبتمبر 2021 07:24 مساءً - منذ ساعتين

اطلع وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب من سفير لبنان لدى دولة الإمارات العربية المتحدة فؤاد شهاب دندن، على الجهود المبذولة لتوطيد العلاقات الأخويّة بين لبنان ودولة الإمارات في كافة المجالات.

كما عرض له اوضاع الجالية اللبنانية، والإستعدادات الجارية على قدم وساق في سبيل إنجاح المشاركة اللبنانية في معرض إكسبو2020 في دبي .

وأبدى الوزير بو حبيب حرصه على أفضل العلاقات مع الأشقاء العرب وخصوصا دولة الإمارات، لما تقدمه من دعم ومؤزارة للبنان في مختلف المجالات.