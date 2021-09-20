لبنان | سلسلة تغريدات لـ”السفارة الأميركية في بيروت” في ذكرى الهجوم الارهابي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 20 سبتمبر 2021 07:24 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 20 - سبتمبر - 2021 6:08 مساءً

نُشرت سلسلة تغريدات على صفحة “السفارة الأميركية في بيروت” عبر “تويتر” جاء فيها:

“نكرم اليوم الزملاء التسعة الذين قتلوا في الهجوم الإرهابي على سفارة الولايات المتحدة في بيروت في 20 أيلول”، وأضافت في تغريدة ثانية “ألقى القائم بالأعمال ريتشارد مايكلز كلمة قال فيها: إننا نكرم تضحيات من خدموا هذه السفارة وجهودها لبناء شراكة مع الشعب اللبناني”.

وجاء في تغريدة ثالثة: “هذه الشراكة مستمرة حتى اليوم على الرغم من الصعوبات والتحديات في حين تبقى ذكرى فقدناهم”.