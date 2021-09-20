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لبنان | سلسلة تغريدات لـ”السفارة الأميركية في بيروت” في ذكرى الهجوم الارهابي

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 20 سبتمبر 2021 07:24 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 20 - سبتمبر - 2021 6:08 مساءً

السفارة الأمريكية

نُشرت سلسلة تغريدات على صفحة “السفارة الأميركية في بيروت” عبر “تويتر” جاء فيها:

“نكرم اليوم الزملاء التسعة الذين قتلوا في الهجوم الإرهابي على سفارة الولايات المتحدة في بيروت في 20 أيلول”، وأضافت في تغريدة ثانية “ألقى القائم بالأعمال ريتشارد مايكلز كلمة قال فيها: إننا نكرم تضحيات من خدموا هذه السفارة وجهودها لبناء شراكة مع الشعب اللبناني”.

وجاء في تغريدة ثالثة: “هذه الشراكة مستمرة حتى اليوم على الرغم من الصعوبات والتحديات في حين تبقى ذكرى فقدناهم”.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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