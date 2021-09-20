لبنان | من هو النائب الذي وصف جبران باسيل بـ”الجبان”؟!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 20 سبتمبر 2021 04:12 مساءً - منذ 24 دقيقة

أثناء القاء النائب جبران باسيل كلمته في مجلس النواب، وقوله “إن عددا من النواب والوزراء قام بتحويل امواله الى الخارج”، قاطعه النائب فريد هيكل الخازن قائلا، “اذا كان كنت رجال بتسمّي”.

فتدخل كل من النائبين جورج عطالله وسليم عون مقاطعين الخازن، فتدخل بري وقال لباسيل: “اعطينا الاسماء وانا احتفظ بها بشكل سري.”

وبعد المواجهةـ ساد هرج ومرج في قاعة مجلس النواب في الاونيسكو، وقال الخازن لباسيل “لكان إنت منّك رجّال وإنت واحد جبان”.