لبنان | بو عاصي: هذه الحكومة بمكوناتها السياسية غير قادرة على تنفيذ بيانها

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 20 سبتمبر 2021 04:12 مساءً - منذ ساعة واحدة

أوضح عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب بيار بو عاصي قبيل إنعقاد جلسة مجلس النواب لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة أن نواب “القوات اللبنانية” حضروا لعدم إعطاء الثقة إذ لا ثقة بهذه المنظومة الحاكمة، مضيفاً: “هناك الكثير من العناصر داخل البيان الوزاري يجب ان تطبق ولأن هذه الحكومة بمكوناتها السياسية غير قادرة على تنفيذ بيانها لن نعطيها الثقة”.

وتعليقاً على انقطاع “التيار الكهربائي” الذي أدى الى تأخير إنطلاق الجلسة، قال: “يبدو ان هناك تيارين وطنيين حرّين في لبنان: الاول الذي أغرق لبنان في العتمة لآخر عشر سنوات حيث لم يحسّن الانتاج ولم يحوّل المعامل للعمل على الغاز ولم يحدّ من الهدر التقني وغير التقني عبر صيانة الشبكة وتحسين الجباية فإنتهينا بأن انتاج الكهرباء اصبح بشكل شبه كلي يعتمد على المولدات. اما التيار الوطني الحر الثاني فهو الذي يدعي اليوم قدرته على حل مشكلة الكهرباء بـ ٨ أشهر! إن لم يكن الامر تشابهاً بالاسماء بين التيارين فسيكون تشابهاً في الفشل والاداء. لأننا نريد ان تتأمن الكهرباء للمواطنين، لن نعطي الثقة”.

رداً على سؤال كيف للقوات اللبنانية ان تمنع اعطاء الثقة للحكومة فيما هي بحاجة لدعم الجميع، أجاب: “القول “تمنعون” كالقول الاستباقي “كان بدنا وما خلونا” بينما نحن نقيّم تركيبة الحكومة وماضي مكوناتها واهدافها وأداءها. هذه المنظومة التي اوصلت البلاد نتيجة مسيرتها اخر عشر سنوات الى الافلاس والانهيار والعتمة والحدود الفالتة وتسيب السيادة وكسر علاقات لبنان الدولية والدخول اكثر فأكثر بمنطق ريعي غير منتج، لا تستطيع قول العكس في بيانها الوزاري وكأنه بيان انتخابي. هذه المجموعة التي اوصلت البلاد الى ما هي عليه جراء كل ذلك لا يمكن ان تكون هي الحل، أضف الى تخبطها في اعادة اعمار المرفأ واعادة اعمار بيروت والتحقيق في انفجار 4 آب. اما في موضوع عودة النازحين، لا بد من التذكير ان نفس الوجوه كمكونات سياسية في هذه الحكومة كانت في الحكومة التي شهدت على دخول مليون ونصف المليون من النازحين السوريين الى لبنان”.

ختم بو عاصي: ” من يراهن على حكومة المحاصصة كمن يراهن من رصيد شعب بأكمله على حصان لم يربح يوماً”.