لبنان | بيطار أخلى سبيل موقوفين بقضية مرفأ بيروت

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 20 سبتمبر 2021 04:12 مساءً - منذ ساعة واحدة

علم “صوت بيروت انترناشونال”، أن المحقق العدلي في جريمة إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، وافق على اخلاء سبيل موقوفين في الملف، هما اللبناني وجدي قرقفي والسوري رائد الأحمد، وقرر منهما من السفر.

ويفترض أن يؤجل خروج الموقوفين من السجن الى يوم غد الثلاثاء، ريثما يتبلغ القاضي بيطار من جهاز الأمن العام تنفيذ قرار منعهما من السفر.

ومع اخلاء سبيل هذين الشخصين، فإن عدد الذين ما زالوا قيد التوقيف بملف مرفأ بيروت هو 18 شخصا.