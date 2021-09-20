لبنان | توقيف مروج مخدرات في أحد مطاعم برج حمود.. وهذا ما ضُبط معه

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 20 سبتمبر 2021 04:12 مساءً - منذ ساعتين
توقيف مطلوب
صـدر عن المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة
البلاغ التالي:
توافرت معلومات لدى المجموعة الخاصة في وحدة الشّرطة القضائية حول قيام شخص بترويج المخدّرات في مطعمٍ عائد له في محلّة برج حمّود.
بتاريخ 14—9-2021، وبنتيجة المتابعة والرصد، تمّت مداهمة المطعم، حيث أوقف المشتبه به: ف. ص. (من مواليد عام 1986، لبناني)، وتبيّن أنّه مطلوب للقضاء بجرم ترويج المخدرات.
بتفتيش منزله الكائن في محلّة السبتية، عُثر على كميّة من المواد المخدّرة، على الشّكل التالي:
- /194/غ. من مادّة الكوكايين.
- /357/ حبّة مخدّرة، من أنواع مختلفة.
- /20/غ من حشيشة الكيف.
- نبتتان من الماريجوانا.
- /3/ هواتف خلوية، وميزان حساس.
- مبلغ مالي قدره /26،810،000/ ليرة لبنانية.
أودع الموقوف والمضبوطات مكتب مكافحة المخدّرات المركزي، للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص.