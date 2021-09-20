لبنان | ستريدا جعجع: قدمنا الخطط والبرامج ولكننا ووجهنا بالرفض والإنكار

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 20 سبتمبر 2021 04:12 مساءً - منذ 3 ساعات

اعتبرت النائب ستريدا جعجع ان “لبنان يقف اليوم أمام تحديات كبيرة وامام مفصل تاريخي، فإما أن يبقى لبنان الذي نريده او ينهار انهياراً كلياً ويصدح مهدداً بمصيره وهويته”.

واضافت جعجع من مجلس النواب: “لم نترك أي فرصة كتكل لننبّه من المخاطر المحدقة بنا وقدّمنا الخطط والبرامج ولكنّنا ووجهنا بالرفض والإنكار لأن هناك من لا يريد الدولة القوية والإصلاح والمحاسبة كي يبقى هو مستقوياً على حساب الجمهورية والمؤسسات”.

وتابعت: “سمير جعجع اول من رفع الصوت ودعا مختلف القوى السياسية بمن فيها نحن إلى الاستقالة والاتيان بحكومة غير سياسية ولم يسمعوا”,