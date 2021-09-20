لبنان | سامي الجميل: المواجهة في الانتخابات المقبلة!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 20 سبتمبر 2021 01:11 مساءً - منذ 20 دقيقة

غرد رئيس حزب الكتائب النائب المستقيل سامي الجميل عبر حسابه على تويتر، قائلا: “الشعب اللبناني يجب ان يكون مصدر القرار لكسر هذه الفوضى. المواجهة الكبيرة ستكون في الانتخابات المقبلة ليتمكن الشعب من اسقاط هذه المنظومة وهذا ما سنعمل عليه في الاشهر المقبلة”.

وأضاف في تغريدة ثانية “رئيس جمهورية غائب ورئيس حكومة حزين، في وقت هناك مجموعة اصلاحات وتدابير يجب ان تتخذها الحكومة بدءا بضبط التهريب والحدود التي يدخل عبرها، وباعتراف من الدولة، الوقود الايراني بطريقة غير شرعية دون دفع اي رسوم للدولة.”

وختم قائلا في تغريدة ثالثة “ما رأيناه من هذه المنظومة حتى هذه اللحظة هو خراب وقتل وتدمير لكل مقومات الحياة دون ان نتكلم عن الهجرة الكثيفة وهذا يتحمل مسؤوليته من عيّن الحكومة ومن هو ممثل فيها ومن يديرها.”