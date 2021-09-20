لبنان | “الأونيسكو ضوّى”.. ودقيقة صمت على أرواح شهداء انفجار التليل

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 20 سبتمبر 2021 01:11 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 20 - سبتمبر - 2021 12:15 مساءً

عاد التيار الكهربائي إلى قصر الأونيسكو بعدما كان منقطعاً، وبدأت جلسة مجلس النواب لمنح الثقة للحكومة.

ونجح أحد المسؤولين بتأمين صهريج من المازوت لتعبئة المولدات في قصر الأونيسكو.

وقبيل التآم الجلسة، طلب رئيس مجلس النواب نبيه بري الوقوف دقيقة صفت على راحة أنفس شهداء التليل.

وفي ما يلي نص البيان الوزاري الذي أقر في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في 16 أيلول في القصر الجمهورية برئاسة الرئيس ميشال عون.

ومن أبرز البنود التي يتضمنها البيان، متابعة العمل على عودة النازحين السوريين وتعزيز التواصل مع المجتمع الدولي للمساهمة في مواجهة أعباء النزوح، واستئناف التفاوض الفوري مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى إتفاق على خطة دعم من الصندوق.

كما ينص البيان على وضع خطة لاصلاح القطاع المصرفي واعادة هيكلته حيث يلزم، وتنشيط الدورة الاقتصادية بما يساهم في تمويل القطاع الخاص بفوائد مشجعة مع إعطاء الأولوية لضمان حقوق وأموال المودعين، بالإضافة إلى معاودة التفاوض مع الدائنين للإتفاق على آلية لاعادة هيكلة الدين العام.

ويتحدث البيان أيضاً عن العزم على تصحيح الرواتب والأجور في القطاع العام، وبالتوازي تفعيل لجنة المؤشر واجراء ما يلزم بهدف تصحيح الأجور في القطاع الخاص.

ويشير البيان إلى العمل على إقفال المعابر غير الشرعية وتعزيز مراقبة الشرعية منها، والحد من التهرب الضريبي وتعديل قانون المحاسبة العمومية.

أما بالنسبة إلى الدعم، فيتحدث عن توجيه سياسة الدعم الحالي وحصره بمستحقيه من المواطنين اللبنانيين المقيمين والإنطلاق نحو سياسة اجتماعية قادرة على سد الثغرات الاجتماعية.