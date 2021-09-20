لبنان | الدفاع المدني: 149 مهمة خلال 72 ساعة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 20 سبتمبر 2021 01:11 مساءً - صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:
“تمكن عناصر الدفاع المدني خلال الـ72 ساعة الماضية بمؤازرة وحدات من الجيش المنتشرة عملانيا من إخماد حريق شب في أحراج : المنصورية/المتن (*2) – عقبة بطرايش/قرطبا.
كما تمكن العناصر من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:
– إخماد حرائق (عدد110) :
* أحراج (عدد6):
(م.جبل لبنان) (عدد2) : حبالين – شحيم.
(م. لبنان الشمالي) (عدد1): الهري.
* أعشاب (عدد 71):
(م.بيروت)(عدد2) : مار مخايل النهر – الجناح.
(م.جبل لبنان) (عدد21): البساتين – بسكنتا – بيت الدين – رشميا – الدكوانة – راس المتن – جبيل – الشويفات – ضهور الرميلة – بشعلة – السعديات – داريا – حريصا – المكلس – برمانا.
واشجار في: مزبود – بسابا – دير القمر – الفوارة – سبلين- كفرقطرة.
(م. لبنان الشمالي) (عدد12) : كفرحي – المطل – بخعون – طرابلس – شكا – مرياطة – مزيارة – (صغار وجربتا)- دده – الضنية – زغرتا.
واطارات في كفرحزير.
(م.عكار) (عدد6) : سيسوق – منجز – كفر حرة (*2)- عين الذهب.
وأشجار في : منجز.
(م. لبنان الجنوبي)(عدد9) : شاطئ الشبريحا – صور – المالكية – بدياس – مار الياس/صيدا – كفرحتى – (لبعا وبيصور) – دردغيا – سيروب.
(م. النبطية) (عدد11) : حبوش – زبدين – أرنون – حولا – صفد البطيخ – قالويه – كفرصير – برعشيت – صف الهوا – شوكين.
وأشجار في : ميس الجبل.
(م.البقاع) (عدد9): عميق(*2)- التل الاخضر – الراسية – بر الياس – لالا – عين عطا – شتورا – رياق.
(م.بعلبك الهرمل) (عدد1): وأشجار في: قصرنبا.
* منازل (عدد7) : داخل شاليه في الصفرا – المئتين/طرابلس – السبتية – غرفتان لعمال سوريين في الشويفات – مزيارة – على سطح مبنى في الرملة البيضاء – الليلكي.
* سيارات (عدد5) : سيارة وأعشاب في إهدن – رابيد بداخله مولد للطاقة الكهربائية في مجدليا/عاليه – حافلة محملة بمادة البنزين داخل محطة محروقات في المرج – سيارتان في القليلة – ذوق مصبح وإسعاف السائق في موقع الحريق.
* مؤسسات (عدد5) : داخل داخون مطعم في وسط بيروت – داخل مطعم في عاليه – مطعم في سير – محل في غبالة – محل في نهر ابراهيم.
* كهرباء (عدد2): مولد في فرن الشباك – عمود في تحويطة الغدير.
* نفايات (عدد12) : حارة حريك – الدكوانة – البوشرية – مكب للنفايات الزراعية وهشيم في وادي ذوق مكايل – البسطة التحتا – سن الفيل – ضبية – حلبا.
وأعشاب في : الدورة – درعون – بخعون.
وأعشاب واطارات في المنصف.
* مختلف (عدد2) : حصيد في : تربل، غزة.
– نقل وإسعاف (عدد33) :
* حوادث (عدد23): برج البراجنة (*2)- الشويفات – الأشرفية – الشيّاح (*2) – عجلتون – الحمرا (*3)- بسابا – كورنيش المزرعة – البربير – عشقوت – حارة حريك – عائشة بكار – كيفون – طريق الجديدة – المصنع – الباشورة – أنطلياس – البيال – عمشيت.
* حوادث سير (عدد10): نهر الدهب ونقل جريحة إلى المستشفى – مزبود ونقل جريح إلى المستشفى – اوتوستراد صربا وإنقاذ جريح من داخل سيارته – طريق الجديدة ونقل جريح إلى المستشفى – طريق الجديدة ونقل جريحة إلى المستشفى – جسر الحازمية ونقل جريح إلى المستشفى – الفرزل ونقل جريحة إلى المستشفى – حمانا ونقل جريح إلى المستشفى – وطى
المصيطبة ونقل جريح إلى المستشفى – زبدين ونقل جريح إلى المستشفى.
– إغاثة وإنقاذ (عدد3) : إنقاذ هرة علقت داخل منور مبنى سكني في شارع مار الياس – سحب مياه من داخل زورق سياحي في نهر الكلب – البحث عن فتاة فقدت عند مجرى نهر القعقعية.
– سلامة عامة (عدد2) : خلال سباق في السباحة على طول الشاطئ الممتد من الفيدار حتى شاطئ جبيل – سباق الإنجراف الثاني في موقف وردة في عيون السيمان.
– خدمات عامة (عدد1) : حمانا.
مجموع المهمات المنفذة خلال ال 72 ساعة الماضية 149 مهمة.
تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين ب”ضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.