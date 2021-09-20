لبنان | استقرار بدرجات الحرارة في الأيام المقبلة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 20 سبتمبر 2021 01:11 مساءً - منذ ساعتين

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية لاعامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم اجمالا مع استقرار في درجات الحرارة كما ترتفع نسبة الرطوبة على الساحل. وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة: طقس صيفي مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء يوم الأربعاء، حيث يتحول الى خريفي متقلب بسبب تأثير منخفض جوي متمركز فوق البحر الأسود والذي يستمر تأثيره حتى صباح الجمعة.

(معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر ايلول بين 24 و32)

– الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل بينما تبقى دون تعديل على الساحل.

الثلاثاء: قليل الغيوم اجمالا مع استقرار في درجات الحرارة كما ترتفع نسبة الرطوبة على الساحل.

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض تدريجي وملحوظ في درجات الحرارة خصوصا في المناطق الداخلية والجبلية حيث تعود الى معدلاتها الموسمية ورياح ناشطة تصل لحدود ال50 كلم/س، يتحول ليلا الى غائم ويتكون ضباب كثيف على المرتفعات وتهطل أمطار متفرقة أحيانا خصوصا في المناطق الجنوبية والداخلية.

الخميس: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات ورياح ناشطة أحيانا تصل لحدود ال60 كلم/س تهطل أمطار متفرقة.

– درجات الحرارة على الساحل من 22 الى 34 درجة، فوق الجبال من 18 الى 29 درجة، في الداخل من 18 الى 34 درجة.

– الرياح السطحية: غربية الى شمالية غربية، سرعتها بين 10 و25 كم/س.

– الانقشاع: جيد.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و75%

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 28 درجة.

– الضغط الجوي: 762 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 6,24

– ساعة غروب الشمس: 18,38