لبنان | بيطار يحدد موعداً جديداً لاستجواب حسان دياب ويبلغه لصقاً

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 20 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 32 دقيقة

علم “صوت بيروت انترناشونال” ان المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، استدعى رئيس الحكومة السابق حسان دياب، الى جلسة استجواب جديدة حدد موعدها في الرابع من تشرين الأول أكتوبر المقبل، وذلك بعد تعذر تبليغه أو احضاره إلى موعد الجلسة التي كانت مقررة اليوم.

وقرر القاضي بيطار إبلاغ دياب موعد الجلسة المقبلة لصقا على ثلاثة أماكن منها مدخل منزله في منطقة تلة الخياط.

وعقد القاضي بيطار جلسة اليوم كانت مخصصة لاستجواب حسان دياب، حيث حضر وكلاء الادعاء الشخصي، ولم يحضر اي محام عن دياب يبرر تغيبه عن الجلسة، ما استدعى إبلاغه لصقا.