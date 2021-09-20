لبنان | انخفاض طفيف لدولار السوق السوداء

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 20 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 51 دقيقة

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الإثنين، ما بين 14250 و14350 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجل مساء أمس الأحد ما بين 14400 و14500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وحددت البنوك اللبنانية، سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين، وهذا منذ فترة، ومعمول به حتى اليوم.

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان، تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و 3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص لبعض السلع الأساسية فقط.