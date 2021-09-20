لبنان | أبيض: 3 أمور تطغى على الهم الصحي في لبنان

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 20 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

غرد وزير الصحة فراس الأبيض عبر حسابه على “تويتر”: “ثلاثة أمور حالياً تطغى على الهم الصحي في لبنان، الدواء، ثم الدواء، ثم الدواء.

وقال عبر “تويتر”: “المشكلة لها شقان، شق آني بسبب النقص الحاد في الادوية، وآخر مزمن ويتعلق بالكلفة العالية للفاتورة الدوائية. المهم الآن السرعة في توفير الادوية وبخاصة للامراض المستعصية، ومن ثم العمل على ايجاد حلول طويلة الأمد”.

وتعتبر أزمة الدواء التي يعاني منها لبنان حاليا واحدة من أبرز الأمثلة على هذا الواقع الذي يعانيه اللبنانيون، فالأدوية في حالة انقطاع دائم، ومخزونها يتلاشى تحت ضغط السوق وعمليات الاحتكار والتخزين.