لبنان | ماريانا فضوليان: خوري وعويدات كانا يعلمان بوجود النيترات ولم يتخذا اي اجراء

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 20 سبتمبر 2021 01:13 صباحاً - منذ 55 دقيقة

شددت عضو لجنة اهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت ماريانا فضوليان على ان “انفجار مرفأ بيروت يعتبر جريمة لا اهمالا وظيفيا وبالتالي هذه جريمة عادية ومن صلاحية المجلس العدلي النظر فيها لا المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء”.

وقالت في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “القاضي غسان خوري والقاضي غسان عويدات كانا يعرفان بوجود نيترات الامونيوم في العنبر رقم 12 والاثنين لم يتخذوا الاجراءات اللازمة لاخلاء الامونيوم ونقلها الى مكان آمن”.

وتابعت: “النائب العام التمييزي يجب ان يعمل لصالح الضحايا في حين انه يعمل لمصلحة السياسيين اليوم ولم يتم اعطاء اذونات ملاحقة بعد وتأخر بردّ جفوع شكلية وتحديد مواعيد جلسات ولو بتّ بمذكرة احضار دياب لكان الاخير غدا حاضرا امام المحقق العدلي”.

وقالت: “نشهد مماطلة وتمييعا وحصاناتهم ليست اهمّ من ضحايانا.. ونحن نعمل ضد منظومة فاسدة ومافيات”.