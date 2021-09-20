لبنان | الصحافي فادي ابو ديا: النفط الايراني دخل الى لبنان عبر معابر منسقة بين الدولة وحزب الله

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 20 سبتمبر 2021 01:13 صباحاً - كشف الصحافي فادي ابو ديا أن “النفط الايراني دخل الى لبنان عبر معابر منسقة بين الدولة اللبنانية وحزب الله وهي معابر خاصة بحزب الله”.

وقال في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “حزب الله نسق مع الدولة اللبنانية وكل الاجهزة المعنيّة لادخال النفط الى الاراضي اللبنانية والصهاريج دخلت على مرأى من الجيش اللبناني”.

واعتبر ان “كلّ الدول كانت تتفرج الى لبنان ينهار ولا دولة تقدّمت بمساعدات تنقذ الشعب اللبناني فأتى حزب الله بعد سنة بحلّ الاتيان بنفط ايراني وتمّ العمل توازيا على خطّ النفط العراقي”.

وتابع: “الدولة اللبنانية لم تتجرأ على استقبال النفط الايراني رسميا والحزب ذهب الى بنياس حتّى لا يحرج الدولة ووزّعه على كلّ الشعب اللبناني”.

واعتبر ان “المتغيّرات السياسية في المنطقة حاصلة ونحن عشية اعادة اطلاق المحادثات في فيينا وانفتاح سعودي على سوريا “.

وشدد على ان “حزب الله اخذ قرار النفط الايراني رفعا للمظلومية عن الشعب اللبناني”.

وقال: “معزوفة الاحتلال الايراني الاعلامية غير صحيحة.. اين معالم الاحتلال؟ اي وزراء اتوا ايرانيين؟ اي مشروع ايراني دخل الى البلد؟ الصواريخ الايرانية دخلت الى البلاد لحماية البلد من اسرائيل”.

وتابع: “مشكلة الدول العربية مع حزب الله لأنها سارت في مشروع في سوريا فشل وفي اليمن وفشل فتمّ القاء اللوم على ايران وحزب الله”.

واعتبر ان “الدولة اللبنانية لم تعد تمتلك سيادة لا على ارضها ولا في بحرها”.

ورأى ان “مسار تشويه صورة حزب الله دفع عليه الملايين وليست اجتماعات الاربعاء 9:30 مساء في السفارة الاميركية الا خير دليل”.

وقال: “نريد من لبنان دولة تحفظ التوازنات في علاقتها مع الدول”.

وشدد على ان “لبنان انهاه من وضعه تحت الرحمة الاميركية.. الاحتلال الحقيقي سعودي اميركي وايران لم تقم الّا بمساعدة لبنان”.

واعتبر ان “السعودية تعتبر لبنان ورقة ضغط في المحادثات السعودية الايرانية ومجابهة حزب الله طلبت من سعد الحريري وايران رفضت اعتبار لبنان ورقة ضغط في المحادثات”.