لبنان | البروفيسور علي رحال: ادعو محامي الرئيس دياب للتقدم بطلب نقل دعوى

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 20 سبتمبر 2021 01:13 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 20 - سبتمبر - 2021 1:26 صباحًا

اعتبر البروفيسور علي رحّال أن “الخلفية التي يدار بها ملف انفجار المرفأ مع القاضي طارق بيطار ليست خلفية قانونية او قضائية”.

وقال في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “انا قلق على التحقيق وانا قد تضررت بشكل مباشر من انفجار مرفأ بيروت وانا كنت من الجرحى ومن هنا حرصي على التحقيق”.

وتابع: “انا قلق جدا من المسار الذي يسلكه بيطار واصراره على ان يكون لديه صلاحية التحقيق مع اشخاص يقتضى بموجب القانون ان تتم محاكمتهم امام هيئات اخرى يقلقني”.

وشدد على ان الاتهام بالنسبة للرؤساء والوزراء يجب ان يأتي من المجلس النيابي لا من المحقق العدلي”.

وفي موضوع صلاحية النظر بقضية الانفجار، قال: “هناك اجتهاد في الـ89 لمحكمة التمييز الجزائي يقول إنه اذا تلكأ المجلس النيابي بالنظر الى هذه الجرائم يصبح من صلاحية القضاء العادي النظر في دعاوى الوزراء”.

واضاف: “بيطار طلب من النيابة العامة التمييزية ملاحقة قضاة امام هيئة خاصة وتناسى ان يلاحق وزراء امام المجلس الاعلى”.

وقال: “ادعو محامي الرئيس دياب للتقدم بطلب نقل دعوى”.

واعتبر انه “بدلا من ان يجيبنا القاضي على اسئلة كمن ادخل النيترات ومن اشعل النيترات يأخذنا الى مكان نناقش فيه صلاحية النظر في الدعوى ولذلك انا قلق على التحقيق”.

وتابع: “ادعو النواب والوزراء المدعى عليهم الى عدم الذهاب الى المحقق العدلي فهذه صلاحية المجلس النيابي وعلى الاجراءات ان تستكمل في المجلس فالمحقق العدلي يستبب بانهيار منظومة امنية وقضائية بالاجراءات التي يتبعها”.