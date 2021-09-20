لبنان | طهران تتراجع.. ما حدث كان عملا تجاريا عاديا مع تجار لبنانيين!!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 20 سبتمبر 2021 01:13 صباحاً - منذ 3 ساعات

نشر حساب السفارة الإيرانية في بيروت عبر “تويتر”، مقطع فيديو للمتحدّث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، يشير فيه إلى أنّ إرسال سفن الوقود الإيراني إلى لبنان كان عملاً تجارياً عبر بيع المحروقات إلى تجّار لبنانيين، لافتاً إلى أنّه “إذا طلبت منا الحكومة اللبنانية أيضاً شراء الوقود فنحن مستعدّون لتوفيره”.

ويأتي ذلك بعدما تناقلت وسائل إعلام تصريحات منسوبة لمسؤولين إيرانيين تقول إنّ إيران أرسلت شحنات الوقود إلى لبنان عن طريق سوريا، بناء لطلب من السلطات اللبنانية.

إلا أنّ مصادر رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، نفت أن يكون لبنان طلب أي شحنة وقود من إيران.

وكان ميقاتي قد اعتبر في مقابلة مع شبكة “سي أن أن” الأميركية، قبل يومين، أن شحنة الوقود الإيراني التي دخلت لبنان عبر سوريا هي “انتهاك لسيادة لبنان”.