لبنان | الخارجية الأميركية لـ”صوت بيروت انترناشونال”: لن نتردّد في مساءلة حزب الله

كتبت أسماء لمنور في الأحد 19 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ 8 دقائق

شدّدت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الأحد، على ضرورة أنّ يكون في لبنان حكومة قادرة على القيام بدورها وتنفيذ الاصلاحات”، محذّرة من أنّ “استيراد النفط من إيران لا يصبّ في مصلحة اللبنانيين”، ومعلنة “أنّنا لن نتردد في مساءلة حزب الله على انشطته المزعزعة للاستقرار”.

موقف واشنطن هذا جاء على لسان المتحدّثة الإقليمية باسم الخارجية الأميركية، جيرالدين غريفيث، في حديث لبرنامج “صوت الناس” عبر “صوت بيروت إنترناشونال” والـ”LBCI”.

وقالت غريفيث إنّ “الادارة الاميركية فرضت عقوبات جديدة على “حزب الله” بمنعه استغلال الموارد اللبنانية وتأمين تمويله ونحن نلتزم بتضييق الخناق على الحزب”.

أضافت أنّ “ما يهمنا ان يكون هناك في لبنان حكومة قادرة على القيام بدورها وتنفيذ الاصلاحات ولا يخفى على أحد ما يعاني منه لبنان من أزمة طاقة وغيرها نتيجة سنوات من الفساد وسوء إدارة الموارد”.

كشفت أنّ “الإدارة الأميركية سعت لإيجاد حلول مستدامة لحلّ أزمة الطاقة في لبنان”، لافتة إلى أنّ “استيراد المحروقات من دولة خاضعة للعقوبات لا يصبّ في مصلحة لبنان وموقف الولايات المتحدة واضح واستيراد النفط من إيران لا يصبّ في مصلحة الشعب اللبناني”.

وأشارت غريفيث إلى أنّ “أميركا على تواصل مع شركائها في لبنان لتوفير دعم لمساعدة السلطات اللبنانية للقيام بواجباتها”.

ورأت أنّه “من الواضح أنّ أمام الشعب اللبناني عدة احتياجات ملحّة وبعض الاطراف كحزب الله وبدلا من ايلاء الاولويات لهذه الاحتياجات يخدم انظمة خارجية كإيران”.

ولفتت إلى أنّ “مسألة العقوبات على حزب الله لا تقتصر على أميركا بل المجتمع الدولي ككل بسبب نشاطاته المزعزعة للاستقرار”.

وأعلنت “أنّنا لن نتردد في مساءلة حزب الله على انشطته المزعزعة للاستقرار وعلى حساب الشعب اللبناني”.

وقالت إنّ “أميركا اكبر دولة مانحة للبنان وهي تعمل مع اطياف المجتمع اللبناني ونتوقع من السلطات اللبنانية القيام بواجباتها لتنفيذ الاصلاحات المطلوبة”، لافتة إلى أنّه “على الشعب اللبناني الحكم على حكومته الجديدة”.