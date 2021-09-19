لبنان | رصد شحنة وقود إيرانية ثالثة قادمة إلى لبنان

كتبت أسماء لمنور في الأحد 19 سبتمبر 2021 07:24 مساءً - منذ 48 دقيقة

آخر تحديث: 19 - سبتمبر - 2021 7:37 مساءً

كشف موقع مراقبة حركة السفن “تانكر تراكرز” أن شحنة وقود إيرانية ثالثة في طريقها إلى الموانئ السورية لتُنقل حمولتها لاحقا إلى لبنان.

ويأتي ذلك بعد ساعات من نفي السلطات اللبنانية طلب شحنات من الوقود الإيراني، ووصفته بأنه انتهاك لسيادتها.

وكانت وسائل إعلام قد نقلت عن مصادر مطلعة، أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، لم يطلب أي شحنة وقود من إيران لحل أزمة المحروقات. ويأتي ذلك بعدما ذكر مسؤولون إيرانيون بأن طهران أرسلت شحنات الوقود إلى لبنان عن طريق سوريا، بناء لطلب من السلطات اللبنانية.