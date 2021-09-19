لبنان | انخفاض كبير سجله سعر صرف الدولار في السوق السوداء عصر اليوم!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 19 سبتمبر 2021 07:24 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 19 - سبتمبر - 2021 5:51 مساءً

تراوح سعر صرف الدولار في السوق الموازية، عصر اليوم الأحد 19 ايلول 2021، ما بين 14600 و14650 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكان سعر صرف الدولار في السوق السوداء سجل صباح اليوم الأحد 15000 ليرة لبنانية للشراء و14900 ليرة لبنانية للبيع.

وحددت البنوك اللبنانية، سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين، وهذا منذ فترة، ومعمول به حتى اليوم.

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان، تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و 3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص لبعض السلع الأساسية فقط.